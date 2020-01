Deux automobilistes arrêtés pour vitesse et alcool au volant

La vitesse et l’alcool au volant a coûté cher à deux automobilistes le 25 janvier dernier.

Vers 14 h 30, les policiers ont capté une automobiliste qui circulait à plus de 145 km/h dans une zone de 90 km/h. La conductrice de 30 ans a été localisée plus loin suite à une sortie de route sur l’autoroute 173 à Sainte-Marie. Elle a reçu un constat d’infraction au montant de 1 083 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours.

La même journée, vers 18 h 45, les policiers ont intercepté un automobiliste de 37 ans sur l’autoroute 73 nord au kilomètre 96. Le conducteur a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a été soumis à l’éthylomètre (alcootest) et celui-ci l’a échoué avec un résultat de près du triple de la limite permise par la loi.