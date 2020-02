Les policiers relèvent des irrégularités dans trois établissements licenciés

Les policiers ont réalisé plus d'une dizaine de visites systématiques dans les établissements licenciés se situant sur le territoire du Centre de services de Sainte-Marie, au cours de la semaine dernière. Les agents ont d'ailleurs relevé certaines irrégularités lors de ces interventions.

La présence d'insectes dans l'alcool et un permis non conforme ont notamment été détectés dans trois des établissements. Des constats d’infraction seront émis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (LIMBA).

Le programme Actions concertées pour contrer les économies souterraines (ACCES) alcool est une initiative gouvernementale mise en place depuis 1996, destinée à lutter contre le commerce illégal d'alcool sur le territoire du Québec.

Interventions concernant les motoneigistes et le transport scolaire

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont remis seize constats d'infraction en lien avec les motoneigistes et le transport scolaire.

Plusieurs opérations de vérification de motoneigistes ont entre autres été initiées lors de la fin de semaine dernière. Ces opérations ont été effectuées par les policiers en véhicule patrouille, ainsi que par les policiers motoneigistes aux intersections des routes et des sentiers de motoneige. Au total, cinq sorties en motoneiges et trois interventions aux abords des sentiers ont eu lieu. Au total, 126 motoneiges et cinq véhicules ont été vérifiés. Sept constats d’infraction et sept avertissements ont été émis. Deux conducteurs ont dû également se soumettre à l’appareil de détection approuvé.

En ce qui concerne le transport scolaire, 83 opérations se sont déroulées dans les zones scolaires. Au total, 183 véhicules ont été vérifiés, dont 31 autobus. Neuf constats d’infraction et six avertissements ont été émis.



Opérations IMPACT : 45 constats d'infraction

Les semaines de la sécurité routière se terminaient vendredi dernier le 14 février. Plusieurs opérations de sensibilisation ont eu lieu dans l’ensemble du Centre de services lors de ces semaines.

Entre le 10 et le 17 février, les policiers ont effectué cinq opérations IMPACT touchant principalement la vitesse. Lors de ces opérations, 45 constats d’infraction ont été émis.

Le 18 février vers 11 h 00, les policiers de la MRC de Bellechasse ont captée une automobiliste qui circulait à plus de 95 km/h dans une zone de 50 km/h. La conductrice, âgée de 19 ans et résidente du secteur Lévis, a été interceptée près de la route 277 à Saint-Anselme, en direction Nord. La jeune femme a reçu un constat d’infraction au montant de 669 $, en plus de 10 points d’inaptitude à son dossier. Son permis a également été suspendu pour une période de sept jours.