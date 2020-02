La SQ de la MRC Beauce-Sartigan dénombre une douzaine de vols de catalyseurs

La Sûreté du Québec (SQ) de la MRC Beauce-Sartigan souhaite sensibiliser la population aux vols de catalyseurs sur des véhicules automobiles. Au cours de la dernière semaine, les policiers ont dénombré une douzaine de cas dans les secteurs de Saint-Georges, de Beauceville et de Sainte-Marie.

Ces vols se sont produits dans des stationnements de commerce et des entrées de résidence, et ce, à toute heure de la journée. C’est pourquoi les policiers invitent les citoyens à la vigilance et leur recommandent de suivre ces quelques règles de prévention :

De préférence, garez votre véhicule dans un garage ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;

Si vous apercevez un rôdeur ou une personne ayant un comportement suspicieux dans votre secteur, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque, et composer le 911;

Si vous avez été victime d’un vol ou de méfait, portez plainte à votre service de police, les policiers vous donneront des instructions concernant la protection de la scène et ils pourront colliger de l’information qui pourrait faire progresser l’enquête.

Toute personne possédant de l’information sur ces événements peut communiquer, de façon confidentielle, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.