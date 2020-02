Accident sur la 73 impliquant un camion

Vers 9 h 20, ce matin, un camion a effectué une mise en portefeuille au kilomètre 100 sur l’autoroute 73 à la hauteur de Scott.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu, aucun blessé n’aurait été rapporté pour le moment. Cet accident nuit partiellement à la circulation. Le véhicule se trouverait dans le terre-plein central.

Conditions routières

On attend aujourd’hui près d’une vingtaine de centimètres de neige et les conditions ne s’amélioreront pas au courant de la journée. De Beauceville jusqu’à Lévis l’autoroute 73 est complètement couverte et la visibilité est nulle d’après Québec 511. Les conducteurs sont invités à adapter leur conduite selon l’état des routes et météorologique et d’éviter tout déplacement non nécessaire ou urgent.

Fermeture des établissements d’enseignement

Les écoles de la Commission scolaire de Beauce-Etchemin sont fermées pour la journée, mais les services de garde sont ouverts. Pour les cours du soir, la population sera maintenue au courant durant la journée.

