La CSBE suspend ses cours dans toutes les écoles et tous les centres

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a annoncé aujourd'hui, le jeudi 27 février, la suspension des cours pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle.



Tout le personnel doit cependant se présenter au travail selon l'horaire prévu, à l'exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison. Mentionnons que tous les services de garde sont également ouverts.



En ce qui concerne les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, la population sera avisée en cours de journée.