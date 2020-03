Arrestation d'un homme de 43 ans pour possession de stupéfiants

Un homme de 43 ans, de Saint-Georges, doit comparaître ce matin au palais de justice de Saint-Joseph pour des infractions reliées aux stupéfiants.

Ce dernier a été arrêté hier par des policiers de la Sûreté du Québec à la suite d'une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la 127e rue, à Saint-Georges. Un autre individu est également recherché en lien avec ce dossier.

Les agents ont saisi plus de 600 comprimés de métamphétamines, plus de 100 grammes de cannabis, environ 250 comprimés divers, pouvant être vendus sous prescription, et 10 grammes de psilocybine. Sur place, on a aussi trouvé près de 1000$ en argent canadien, une arme longue, un pistolet électrique, deux téléphones cellulaire et une tablette électronique

Il s’agit d’une enquête initiée par les policiers de la MRC Beauce-Sartigan durant l’été 2019. C’est également grâce à de l’information reçue du public, que le dossier a pu ainsi aboutir à de tels résultats.