Des vols à Saint-Georges et à Saint-Benjamin

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de deux hommes à Saint-Georges pour vol et procède à une enquête à Saint-Benjamin.

Le 21 mars, à l’intersection de la 1re Avenue et de la 18e Rue à Saint-Georges est survenu un vol dans un véhicule stationné et non verrouillé. Un portefeuille contenant différents documents et un téléphone cellulaire ont été volés. Plus tard dans la soirée, les patrouilleurs ont interpellé deux individus et ont découvert sur eux une carte de crédit provenant du vol survenu dans le véhicule et une petite quantité de méthamphétamine. Les deux individus, âgés de 20 et 41 ans, de Saint-Georges, ont été arrêtés et libérés par promesse de comparaître, ils devraient être accusés de vol de moins de 5000 $, de recel, de fraude et de possession de stupéfiants.

Dans la nuit du 21 au 22 mars, un ou des individus se sont emparés d’une motoneige qui était sur une remorque dans une entrée privée à Saint-Benjamin. Il s’agit d’une motoneige de marque Polaris, modèle Touring, 2010, grise et d’une remorque artisanale 2004 rouge. L’enquête suit son cours afin d’identifier l’auteur de ce délit.