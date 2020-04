La CAUCA demande à la population de déclarer toutes situations à risques de la COVID-19

La Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) demande la collaboration des citoyens afin qu’ils déclarent les situations à risques de COVID-19 lorsqu’ils appellent au 9-1-1 pour protéger les intervenants de première ligne. Ceux qui appelleront devront se soumettre à un questionnaire permettant aux intervenants de se préparer en fonction du niveau de risque identifié sur les lieux de l’intervention.

Ginette Poulin, directrice des ressources humaines, indique : « Les répartiteurs d’appels d’urgence sont fidèles au poste malgré le contexte. Jour après jour, ils s’efforcent de faire la différence auprès de la population et des intervenants d’urgence avec lesquels ils interagissent ». Elle termine en remerciant la population de prendre les mesures nécessaires pour se protéger, ce qui permet également de protéger les intervenants de première ligne.

Un métier méconnu, mais combien important

La direction de CAUCA profite de l’occasion pour souligner la semaine nationale des répartiteurs d’appels d’urgence qui se tiendra du 12 au 18 avril 2020. Il s’agit d’une belle occasion pour mettre de l’avant l’engagement ainsi que le professionnalisme de ces intervenants qui veillent jour et nuit à la sécurité de la population.

Les répartiteurs d’appels d’urgence jouent un rôle névralgique. Orientés vers l’action et dévoués à offrir un excellent service, ils s’efforcent à diriger les secours sur les lieux d’une urgence le plus rapidement possible. C’est un travail difficile qui demande de l’empathie, une grande écoute, mais surtout, beaucoup de sang-froid.