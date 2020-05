La moitié des incendies au Québec ont été causés par des résidents

Le long congé de la Journée nationale des patriotes donnera sans doute aux gens l’envie de nettoyer leur terrain et de brûler les déchets naturels. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance un appel à la prudence à la population. Cette année, on a enregistré un nombre d’incendies plus élevé qu’à l’habitude.

Bien que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert soit toujours en vigueur, la moitié des 142 incendies combattus ont été causés par des résidents ayant perdu le contrôle d’un feu. Les températures fraîches peuvent tromper les gens, car les taux d’humidité demeurent bas ce qui favorise l’éclosion d’incendies.

La SOPFEU rappelle également qu’au printemps, la verdure n’est pas encore présente, c’est alors que la broussaille et les herbes mortes sont hautement inflammables. Il ne suffit que de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour assécher la broussaille et faire augmenter le danger d’incendie.

Malheureusement, encore une fois cette année, de nombreux citoyens sous-estiment le risque associé aux brûlages de rebuts. L’organisme de protection préconise le compostage, la collecte des résidus verts et le dépôt des matières résiduelles à l’écocentre.

Avec l’arrivée des beaux jours, le risque d’incendie sera à la hausse dans plusieurs régions. Avec la situation de pandémie qui prévaut au Québec, la SOPFEU rappelle que chaque sortie des pompiers municipaux et de ceux de la SOPFEU augmente les risques de contamination. Il est donc demandé à la population de redoubler de prudence, d’éviter les brûlages de rebuts ou de matières résiduelles et de respecter l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert qui a cours dans les régions où le couvert de neige a disparu.

Depuis le début de la saison de protection, 142 incendies ont été allumés affectant 87 hectares (ha) de forêt, dont 100 % sont imputables à l’activité humaine. En moyenne, la SOPFEU enregistre à cette période de l’année, 110 incendies pour 90,9 ha de forêt touchée.