Cinq personnes arrêtées pour de la fraude de type pyramidale

Les policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Québec, assistés de la Division des enquêtes MRC Chaudière-Appalaches et de l’escouade canine, ont procédé le 10 juin à l’arrestation de cinq individus et à la perquisition de trois résidences, pour des dossiers en lien avec de la fraude.

Les suspects, dont trois femmes âgées respectivement de 47, 51 et 63 ans, ainsi que deux hommes âgés de 45 et 66 ans devront revenir à la Cour pour leur comparution au mois d’octobre prochain, pour faire face à diverses accusations de fraude, ainsi que des infractions en matière d’armes à feu.

Les trois perquisitions ont eu lieu dans des résidences situées à Saint-Benoît-Labre, Disraëli et Saint-Romain. Les items qui ont été saisis sont un véhicule, six armes à autorisation restreinte, six armes de chasse, près de 8 500$ en argent canadien, des preuves documentaires, un ordinateur ainsi que plusieurs cellulaires

Dans cette enquête, il est question d’un stratagème de fraudes pyramidales ayant lieu dans les régions de la Beauce et de Frontenac principalement, qui a débuté à la fin de 2019. L’enquête se poursuit dans ce dossier et il pourrait y avoir d’autres arrestations et perquisitions à venir, a indiqué le service des communications de la Sûreté du Québec par voie de communiqué de presse.