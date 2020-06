Opération policière sur la 7e avenue à Saint-Georges Ouest

Les policiers de Beauce-Sartigan ont été appelé à se rendre sur la 7e avenue à Saint-Georges vers 9h suite à une altercation entre un homme et une femme dimanche matin indique la Sûreté du Québec (SQ).

La dame, qui était seule sur place, était désorganisée, en crise et aurait tenu des propos menaçants envers elle-même.

Les agents ont donc établi un périmètre afin d'intervenir adéquatement avec celle-ci.

La dame s'est rendue pacifiquement aux policiers et conduite au centre hospitalier dû à son état. Elle fut également arrêtée et pourrait faire face à des accusations d'agressions armées et de menaces.

La SQ précise que l'enquête est toujours en cours.