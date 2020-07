C'est le temps d'observer la comète NEOWISE

La comète C/2020 F3 NEOWISE est présentement visible le matin avant le lever du jour dans le ciel du Québec, incluant celui de notre région. C'est le temps de l'observer mais comment la trouver?

Voici ce que propose Dan Côté sur la page Facebook des Astronomes amateurs du Québec:

Il faut d'abord un endroit avec l'horizon nord-est dégagé où le Soleil se lève. Pour localiser la comète NEOWISE, il faut être prêt à observer au moment du lever de la comète. Ainsi, dans la région de la Beauce, elle se pointera le bout du nez demain matin, 8 juillet, à compter de 02:11 alors que le Soleil commencera son réveil à 04:58.

La comète est basse à l'horizon nord-est et elle commence à être visible environ 30-45 minutes après son lever.

Peu importe le lieu où vous êtes, la comète est située au même endroit dans le ciel. Il faut d'abord localiser l'étoile Capella dans le Cocher. Capella est bien visible à l'oeil nu et c'est l'étoile la plus brillante au dessus de l'horizon nord-est. Il ne faut pas confondre Capella avec la planète Vénus qui est beaucoup plus brillante et plus basse sur la droite vers l'est. On peut voir les Pléiades au dessus de Vénus à la même hauteur que Capella (Voir image).

Il faut la chercher avec des jumelles car vous ne la verrez peut-être pas à l'oeil nu. Des jumelles ordinaires font très bien l'affaire.

La comète NEOWISE se déplace de jour en jour vers la gauche. Elle s'éloigne actuellement du Soleil et elle deviendra de moins en moins brillante au cours des prochains jours. Si la comète conserve sa brillance, on pourra l'observer en soirée dans quelques jours.

À noter que ce soir, 7 juillet, la comète se couchera en Beauce à 21 h 37.