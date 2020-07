Averses et orages sont au rendez-vous cette semaine

On peut s’attendre à une semaine pluvieuse et même orageuse en Beauce. Les matinées devraient être ensoleillées, mais il serait bien de prévoir un parapluie si vous désirez sortir en après-midi ou en soirée.

L’humidité et la chaleur attendue seront plus ressenties en début de semaine. La dépression froide qui passera sur la province cette semaine devrait progressivement amener des journées moins chaudes et accablantes.

Chaque année, le mois de juillet est généralement le mois le plus actif en matière d’orages. En moyenne on compte 20 orages pendant ce mois. Juillet 2020, à ce moment-ci, a déjà atteint cette chiffre. Avec la semaine qui s'en vient, nous avons donc de fortes chances de dépasser la moyenne saisonnière.

À noter que les conditions météorologiques qui sévissent pourraient même entraîner l’apparition de tornades dans certaines régions de la province.