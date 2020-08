La foudre a causé plusieurs incendies de forêt au coeur de l’été

Après un début de saison fort occupé, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a connu une certaine accalmie à partir de la deuxième semaine de juillet, et ce, malgré les températures chaudes, bien au-dessus des normales saisonnières.

Au cours du dernier mois, 73 incendies – dont 32 causés par la foudre – ont consumé 194,8 hectares (ha) de forêt en zone de protection intensive. Ce nombre d’incendies se situe en dessous de la moyenne des 10 dernières années pour un mois de juillet, soit 98 incendies. Par ailleurs, le total des superficies affectées est nettement sous la moyenne, qui se situe à 5 928,62 ha.

Notons que 63% des feux survenus dans le dernier mois ont pris naissance dans la première semaine de juillet, qui était particulièrement sèche. Les systèmes dépressionnaires qui ont suivi ont déversé de fortes quantités de pluie le territoire québécois, ce qui a maintenu les indices de danger d’incendie plutôt bas pour le reste du mois.

Foudre

Comme c’est souvent le cas en juillet, le mois a été marqué par de nombreux passages de fronts de foudre, qui ont provoqué l’éclosion de plusieurs nouveaux incendies. Bien que le nombre de coups de foudre ait été comparable à la moyenne des dix dernières années, cette cause naturelle est responsable de plus de 44 % des feux allumés durant le mois de juillet dans la zone de protection intensive et représente 96% des superficies affectées.

Deux feux importants

Le début de l’été a été marqué par l’éclosion de deux incendies majeurs. Ces brasiers ont généré une charge de travail importante, qui s’est maintenue en juillet.

Le feu 395, dans le secteur de Chute-des-Passes, au nord du Lac-Saint-Jean, a pris naissance le 16 juin, et a brûlé 59 936 ha. Après plusieurs jours de travail, il a finalement pu être maîtrisé le 8 juillet. Le surlendemain, une levée totale de l’interdiction d’accès en forêt dans le périmètre de sécurité entourant le brasier était annoncée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Les pompiers de la SOPFEU sont toujours à l’oeuvre sur le site de l’incendie afin d’éteindre les nombreux points chauds résiduels.

Le feu 433 de Rivière-Ouelle, déclaré le 19 juin dans une tourbière, a pour sa part été officiellement éteint le vendredi 24 juillet. L’incendie, qui a brûlé 361,1 ha, aura nécessité la mobilisation d’un grand nombre de pompiers forestiers, en plus des pompiers municipaux et de l’apport des agriculteurs locaux puisque ce genre de feu s’installe ne profondeur et exige davantage d’opérations d’arrosage terrestre et de suivi des points chauds.

La prudence demeure importante

Depuis le début de la saison 2020, la SOPFEU est intervenue sur 602 incendies, qui ont brûlé 61 487,4 ha en zone de protection intensive. Comparativement, la moyenne des dix dernières années à pareille date s’élève à 359 feux pour une superficie de 35 399,5 ha.

Bien que la saison estivale soit bien entamée, la SOPFEU souligne que la saison des feux de forêt n’est pas terminée pour autant. Les feux de camp mal éteints, les mégots de cigarette et les véhicules tout terrain peuvent tous être à l’origine d’un incendie de forêt. L’organisme invite la population à consulter le danger d’incendie sur son site web ou via son application mobile avant de s’adonner à des activités récréatives.

L'indice de danger d'incendie pour aujourd'hui, dimanche 9 août, était considéré comme élevé pour le territoire de Beauce-Appalaches.