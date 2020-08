Une cage à ours a été installée dans le boisé adjacent à la 10e avenue, près du Tapis Venture à Saint-Georges.

Un ourson aurait été signalé dans le secteur.

Plus de détails sont à venir de la part du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au sujet de l'animal et des raisons de sa présence dans le centre-ville de Saint-Georges.