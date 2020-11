Un homme de 23 ans arrêté pour possession non autorisée d’arme à feu

Le 14 novembre vers 14 h, un homme de 23 ans a été intercepté sur la route à Saint-Bernard par des policiers du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec pour un système d’échappement non conforme.

Lors des vérifications, l’agent a aperçu une arme à feu. Le jeune homme n’avait pas de permis de possession et d’acquisition et il n’était pas propriétaire de l’arme.

Son père, qui est propriétaire de l’arme, lui avait prêté pour la chasse. Le suspect a été arrêté pour possession non autorisée d’arme à feu et l’arme saisie. Il a été libéré par la suite et un rapport d’infraction général lui sera émis en vertu de la nouvelle Loi sur l’enregistrement des armes à

Par ailleurs, au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 50 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 24 opérations « Transpec » pour le respect des transports scolaires.

Ces opérations ont permis de vérifier 122 véhicules et huit autobus. Au total, sept constats ont été émis pour excès de vitesse, quatre constats pour des infractions autres, ainsi que neuf avertissements.

Enfin, les policiers ont réalisé quatre opérations ¨IMPACT¨, ciblant principalement la vitesse. Lors de ces opérations, il y a eu émission de 32 constats d’infraction pour la vitesse, un constat pour le non port de la ceinture de sécurité ainsi que deux constats pour des infractions autres.

Police de proximité

Les élèves de 1er secondaire de l’école de St-Pamphile ont reçu la visite du policier en milieu scolaire (PIMS) de l’Islet, pour un atelier de prévention sur l’internet et ses pièges.

Du côté de la MRC de Nouvelle-Beauce, les élèves de l’école de Ste-Marguerite ont reçu un atelier sur la cyberintimidation. Les élèves de 3ème année des écoles de St-Elzéar et de l’école Maribel ont eu droit à un atelier portant sur l’importance de ne pas partager des renseignements personnels sur internet. Puis, un atelier sur les comportements à adopter envers les inconnus a également été offert dans les écoles de St-Elzéar et de Ste-Marie.