Depuis exactement 5 h 02 ce matin, Heure normale de l’Est (HNE), c'est officiellement l'hiver!

Le solstice d’hiver est aussi la journée la plus courte de l’année. À l'opposé, le solstice d'été procure la journée la plus longue et arrive autour du 21 juin. Les autres points de repère des saisons sont les équinoxes du printemps et d'automne, les 21 mars et 21 septembre alors que les journées et les nuits sont d'égales longueur.

Toutefois, dans les faits, ce solstice lance l’hiver astronomique, mais pas l’hiver météorologique. Celui-ci commence dès le 1er décembre et correspond aux trois mois les plus froids de l’année (décembre, janvier, février).

Quant à l’hiver astronomique, il fait référence au moment où l'inclinaison de la Terre oriente le pôle Nord à l'opposé du Soleil. Cette différence entre les saisons atmosphériques et météorologiques est valable pour tous les solstices et pour tous les équinoxes.