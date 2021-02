Une motoneige de 15 000 $ volée à Saint-Évariste

Les policiers de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan ont lancé une enquête le 5 février pour un vol de motoneige survenu dans un garage de Saint-Évariste-de-Forsyth.

Le véhicule volé est une motoneige Artic Cat modèle M8, 2019 de couleur noire avec lettrage mauve, d’une valeur de près de 15 000 $.

Une enquête est présentement en cours.

Les policiers ont aussi répondu à une plainte le 7 février, pour introduction par effraction dans un établissement commercial sur la route Laflamme au Lac-Poulin. Une enquête est en cours.

Opération Impact

Les patrouilleurs du Centre de services de la Sûreté du Québec de Saint-Georges ont effectué six opérations Impact au courant de la dernière semaine.

Lors de celles-ci, 14 constats d’infractions ont été émis dont 12 concernant la vitesse excessive et deux pour des infractions de natures diverses. Principalement, ces opérations ciblent les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant.

Récréotouristique

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs ont également effectué une opération ciblant les quadistes et trois opérations visant les motoneigistes, dans les sentiers et aux intersections de chemins publics.

Au cours de ces patrouilles, plus de 300 usagers ont été interceptés, deux constats d’infraction ainsi que deux avertissements ont été émis à des quadistes et 10 constats d’infraction et 12 avertissements ont été émis à des motoneigistes.

Sécurité routière

Dans le cadre de la semaine de la sécurité en transport scolaire, les policiers ont visité des classes des écoles primaires de Saint-Georges, Notre-Dame des-Pins et de Saint-Benoit. En tout, près de 90 étudiants de la maternelle à la 3e année ont été rencontrés.

De plus, les patrouilleurs assurent une présence près des aires d’arrêt des autobus scolaires.

Les policières et policiers en milieu scolaire rencontrent présentement des étudiants de 5e année ainsi que de secondaire 1, 2 et 3, pour les sensibiliser sur l’utilisation des réseaux sociaux et sur la Cybercriminalité.