Un homme de Saint-Elzéar arrêté pour trafic de drogue suite à une collision

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont arrêté un homme de 33 ans de Saint-Elzéar, le 11 février vers 13h, pour une conduite avec capacité affaiblie par la drogue, suite à une collision sur le rang St-Étienne Sud.

Lors de son arrestation, près de 250 comprimés de méthamphétamine, près de 500 $, des articles contaminés ainsi que près de 10 munitions de calibre 22 ont été saisis par les policiers.

Le suspect devrait être accusé de possession en vue de trafic de méthamphétamine et bris de probation. Ce dernier fût libéré après avoir été évalué par un agent évaluateur en reconnaissance de drogue, au poste de police et son permis de conduire fût suspendu pour une période de 90 jours.

Le même jour vers 19h, un homme de 57 ans de Sainte-Marie a été intercepté sur le boulevard Vachon de sa ville. Ce dernier a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool après avoir échoué l’appareil de détection approuvé (ADA).

Au poste, il a échoué l’éthylomètre en fournissant des résultats au-dessus de la limite permise par la loi. Ce dernier a été libéré par citation à comparaître et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Toujours le 11 février, cette fois vers 23h, une sortie de route est survenue sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. À l’arrivée des policiers, un homme de 56 ans, de Drummondville, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et pour refus d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine.

Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Ce dernier a été libéré par citation à comparaitre.

Enquêtes

Un policier de la MRC de la Nouvelle-Beauce a constaté un échange d'une boîte de cigarettes, entre deux véhicules, le 10 février vers 14h, à l’intersection des rues Larochelle et Duchesnay à Sainte-Marie.

Sur les lieux, il a saisi la boite qui contenait 50 cartouches de cigarettes de contrebande.

Les trois individus présents, une femme de 58 ans et un homme de 65 ans de Manseau ainsi qu’un homme de 63 ans de Sainte-Marie ont été interpellés suite à la transaction.

Au total, plus de 100 cartouches de 200 cigarettes de contrebande et plus de 3 300 $ ont été saisis dans les véhicules.

Les trois individus pourraient devoir répondre à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Qui plus est, une femme de 46 ans de Saint-Joseph a été arrêtée le 14 février vers 12h30, après avoir commis un vol à l’étage d’un montant d’environ 200 $ dans une épicerie de Sainte-Marie.

Cette dernière a été libérée par sommation.

Récréotouristique

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé trois patrouilles en motoneige dans les MRC de Montmagny, Bellechasse et Nouvelle-Beauce. Ces patrouilles ont permis de vérifier près de 170 motoneiges.

Au total, huit constats pour la vitesse et 17 pour des infractions de diverses natures ont été émis, en plus de 22 avertissements.

Les policiers ont également réalisé sept patrouilles aux abords des sentiers de quads et de motoneiges, des MRC de Nouvelle-Beauce et l’Islet. Ils ont ainsi pu vérifier un total de 130 véhicules hors route et près de 250 motoneiges.

Cette fois, 39 constats pour des infractions autres, ainsi qu’une quinzaine d’avertissements ont été émis.

Interventions de sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers ont également réalisé 39 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 21 opérations « TRANSPEC » pour le respect des transports scolaires. Ces opérations ont permis de vérifier 133 véhicules et 22 autobus.

Au total, cinq constats ont été émis pour des excès de vitesse, un constat pour une autre infraction, ainsi qu’un avertissement.

Enfin, les policiers ont réalisé six opérations «IMPACT», ciblant principalement la vitesse. Lors de ces opérations, il y a eu émission de huit constats d’infraction pour des excès vitesse.