Sa motoneige prend feu pendant une balade

Dany Chateauvert, ancien directeur de IGA extra Boucherie Veilleux inc. à Sainte-Marie et actuel directeur de IGA Marché Veilleux inc. à Saint-Apollinaire, a vu son skidoo fondre sous ses yeux.

Mardi matin, le 23 février vers 9h30, Dany Chateauvert est sorti faire une balade avec sa motoneige sur le sentier fédéré 543. Jusqu’ici tout allait bien et puis ..

« En roulant, j’ai senti que quelque chose qui me piquait sur la jambe » a expliqué Dany. « Mais ce n’était pas une piqûre! J’étais en train de passer au feu et je ne m'en étais pas aperçu tout de suite. Quand j’ai vu que quelque chose se passait, j’ai levé la vitre de mon casque et j’ai réalisé que mon skidoo était en feu. »

Il pleuvait un peu ce jour-là, le temps était brumeux, c’est pour cette raison que le motoneigiste n’a pas remarqué la fumée tout de suite.

« J’ai débarqué du skidoo et en cinq à 10 minutes, il a complètement fondu ! »

Les pompiers et la police de Lévis sont intervenus sur place pour l’aider. Heureusement, Dany Chateauvert était très bien habillé et n’a donc pas de grosses blessures, seulement « un trou de la taille d'une pièce de 1 $ sur la jambe. »

D’après le propriétaire du véhicule, le feu a commencé du côté droit de la batterie, où il y a aussi l’huile à injection et le silencieux. « Elle était impeccable. Je n’ai aucune idée de la raison qui a provoqué ça. Il y a sûrement un court circuit quelque part pour que ça prenne feu. »

Dany se dit très chanceux, mais il n’a pas eu peur. Il a déjà prévu de se racheter une motoneige et retourner sur les sentiers !