Vingt-quatre personnes interpellées lors d'un party à Saint-Jules

Les patrouilleurs du poste de la MRC Robert-Cliche sont intervenus dans une résidence de la rue des moulins à Saint-Jules, samedi 6 mars, pour un rassemblement illégal.

Ces derniers se sont présentés sur place vers minuit et ont constaté que 23 personnes participaient à une fête illégalement. En effet, aucun d'entre eux n’était résident de l’endroit et ils se trouvaient pourtant tous à l’intérieur du garage et de la maison.

Au total, 17 adultes et sept mineurs ont été identifiés sur place.

Ainsi, 24 rapports d’infractions seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour des infractions en vertu de la Loi sur la santé publique pour rassemblement illégal.

Les gens présents ont tous été invités à quitter les lieux.