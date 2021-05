Interventions des pompiers et collision à Saint-Georges vendredi soir

Le service d'incendie de la municipalité de Saint-Georges a été mobilisé vendredi soir pour un feu au 5420 route du président Kennedy à la sortie de Saint-Georges en direction de Notre-Dame-des-Pins.

Les pompiers ont reçu un appel pour feu de commerce vers 20h40 à l'entreprise PG inc. On faisait alors état de flammes et de fumée visible au niveau de l'entrepôt, indique Frédéric Morin, chef de division du Service d'incendie de Saint-Georges.

Arrivés sur place, les pompiers ont constaté qu'il s'agissait d'un brûlage de débris contrôlé par le propriétaire des lieux à l'arrière du bâtiment.

Le feu à ciel ouvert, d'une ampleur considérable, a dû être éteint par le propriétaire puisque celui-ci n'avait pas de permis et ne respecta pas le règlement municipal.

Feu d'herbe

Le service d'incendie s'est également déplacé vers 17h42 pour un feu d'herbe survenu entre Solutions Plancher & Décor inc. sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges et la rivière famine.

Les pompiers ont maitrisé rapidement les quelques flammes sur place.

Selon la SOPFEU, l'indice d'incendie est présentement élevée dans la région de Beauce-Appalaches.

Collision matérielle

Deux voitures sont entrées en collision à l'intersection de la 74e rue et de la 25e avenue à Saint-Georges vers 20h12.

La Sûreté du Québec indique que personne n'a été blessé lors de l'accident.

En collaboration avec Jessy Pouliot.