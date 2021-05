Un homme de 18 ans arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan ont arrêté un homme de 18 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Le tout s'est produit à l’intersection de la 127e rue et de la 10e avenue, le 13 mai vers 23 h.

Lors de son arrestation, il a fourni des échantillons plus élevés que la limite permise.

De plus, l’homme en question était en possession de stupéfiants et les policiers l’ont aussi arrêté pour ce motif.

Un constat d’infraction pour non-respect du couvre-feu lui a également été remis.

Son auto a été remisée pour une durée de 30 jours et son permis de conduire

suspendu pour une période de 90 jours. Le jeune homme a été libéré par citation à comparaître.

Par ailleurs, un homme de 38 ans, de Saint-Martin a également été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, le 15 mai vers 19 h sur la Route 204.

Son permis de conduire a lui aussi été suspendu pour une durée de 90 jours, en plus de voir sa voiture remiser pour une période de 30 jours. Il a été libéré sous promesse de comparaître.

Excès de vitesse

Le 10 mai, vers 16 h 45, un agent de la MRC des Etchemins a intercepté un automobiliste qui roulait à une vitesse de 171 km/h dans une zone de 90 km/h sur la Route 204 à Saint-Prosper.

Le conducteur en question est un homme de 22 ans de Saint-Georges. Il a reçu un constat d’infraction de 1 538 $ et 18 points d’inaptitude.

De même, un conducteur dans la cinquantaine, de Sainte-Marie, a été intercepté, le 13 mai, vers 13 h 50, pour grand excès de vitesse sur la Route du Président-Kennedy, près de la 25e rue à Beauceville,

Au moment des événements, il roulait à une vitesse de 130 km/h dans une zone de

70 km/h.

Il en a résulté un constat d’infraction au montant de 1 088 $ et 10 points d’inaptitude ai peris de conduire.

Enquêtes

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un homme de 46 ans sur la 1ère avenue à Saint-Georges pour non-respect du couvre-feu.

L’homme cachait également une barre métallique pour forcer les portes.

Lors de la fouille, les agents de la paix ont trouvé différents outils de cambriolage ainsi qu’une cagoule.

Ce dernier a été arrêté. Il sera accusé de possession d’outils de cambriolage et il a également reçu un constat d’infraction pour non-respect du couvre-feu.

Celui-ci a été libéré avec une promesse de comparaître au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Dans la nuit du 9 au 10 mai, un ou des individus se sont emparés d’une remorque qui était située sur un lot à bois près de la Route 275 à Sainte-Aurélie.

Il s’agit d’une remorque fermée de marque Mission, modèle Mec 6, 2011, double essieux, noire et orange. L’enquête suit son cours.

Dans la journée du 15 mai, un ou des individus se sont emparés d’un Jeep et d’une remorque qui étaient stationnés à l’intersection du 1er rang et de la Route du 1er rang à St-Zacharie.

Il s’agit d’un Jeep Wrangler, 2019, deux portes, de couleur grise et d’une remorque artisanale noire, 2021 avec un grillage en métal à l’arrière. La remorque était attachée au Jeep. L’enquête se poursuit.

Opération Impact

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 12 opérations IMPACT et 23 constats d’infraction ont été émis, dont 12 en lien avec la vitesse excessive, trois avec le non-port de la ceinture de sécurité et huit en lien avec des infractions autres.

Patrouille à vélo

Les 7 et 8 mai, les agents Pascal Mathieu et Caroline Boisselle, de la MRC Beauce Sartigan, ont patrouillé à vélo dans les parcs, au centre-ville et sur les pistes cyclables de différentes municipalités. Il s’agit d’une patrouille axée sur le volet communautaire, préventif et parfois répressif.

Selon l’agent Mathieu, celui-ci est toujours surpris de la réaction positive des gens lors de ces sorties qui se font toujours en duo.

« Les citoyens sont heureux de nous voir si proche d’eux. Il s’agit d’une patrouille dans laquelle nous sommes tous gagnants: les citoyens, les municipalités et le service de police. »