Un homme arrêté après une fuite en VTT à Lac-Etchemin

Une homme de 36 ans a été arrêté, tard hier soir à Lac-Etchemin, après avoir fui des agents de la Sûreté du Québec.

Le tout a commencé vers 22 h 15, dans le secteur de la 2e avenue et de la rue du Sanctuaire, alors que l'individu, qui conduisait un véhicule tout-terrain, a entamé une fuite de la police. À un certain moment, il a perdu le contrôle de son engin et effectué une embardée. Il a poursuivi sa course à pied pour finalement être intercepté peu de temps après.

L'homme s'est blessé légèrement et a été transporté à l'hôpital à titre préventif.

Il sera accusé de fuite, conduite dangereuse, conduite pendant une interdiction (il est en suspension de permis) et bris de probation. Il devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Saint-Joseph.