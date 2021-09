Un début d'incendie au Normandin de Saint-Georges

Hier soir, vers 17 h 15, le restaurant Normandin de Saint-Georges a eu besoin du Service incendie de Saint-Georges pour un début d’incendie.

Selon le chef de division aux opérations, Frédéric Morin, lors l’appel initial des flammes et de la fumée étaient visibles. Ce serait à l’intérieur du four que le feu aurait débuté. Les employés sur place ont tenté de l’éteindre à l’aide d’un extincteur, mais les pompiers ont dû procéder à l’extinction finale. Le restaurant avait été évacué et a dû fermer ses portes pour la soirée dans le but de nettoyer et de réparer le four.

Finalement, il y a eu plus de peur que de mal, car personne n’a été blessé.

En collaboration avec Jessy Pouliot