Vandalisme au cimetière de l'église Saint-Georges

Une dizaine de pierres tombales ont été renversées dernièrement dans le cimetière de l'église de Saint-Georges.

C'est un résident et photographe amateur, Yvon Thibodeau, qui a constaté les dégâts, samedi dernier, lors de sa marche quotidienne alors qu'il avait décidé de faire un arrêt à cet endroit afin de se recueillir quelques instants sur la tombe de ses parents.

Selon les photos fournies par M. Thibodeau, il n'y a pas apparence de fracture des monuments, cependant qu'ils ont tous été délogés de leur socle.

Le directeur général de la paroisse Saint-Georges de Sartigan, André Vaillancourt, a indiqué, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, que le vandalisme s'est produit il y a une dizaine de jours. Les actes ont été rapportés à la police, qui mène son enquête, mais l'administrateur ne s'attend pas à ce qu'on retrouve les auteurs du méfait, qui n'est pas le premier à survenir à cet endroit.

Toutes les familles des défunts, dont les pierres tombales ont été renversées, ont été avisées de la situation. Ce sont elles qui devront assumer les frais de réparation puisque les familles sont propriétaires des monuments, pas la paroisse, de rappeler M. Vaillancourt.

Même si on essaie de restreindre l'accès au cimetière, il en demeure pas moins que ce lieu doit rester accessible au public, fait remarquer l'administrateur paroissial. Par expérience, le directeur général estime que l'installation de caméras de surveillance n'empêcherait en rien les malfaiteurs de poser leurs gestes, avouant être assez impuissant devant la situation. André Vaillancourt est aussi abasourdi de voir le manque de civisme qui se manifeste de plus en plus, donnant l'exemple de propriétaires de chien qui laissent leur animal faire leurs besoins en se promenant dans le cimetière.

« Des individus sans conscience et n’éprouvant aucun respect pour les personnes décédées ont renversé ces pierres tombales [...] Qu’est-ce qui fait en sorte que des gens agissent de cette manière? Ces actes ne leur rapportent absolument rien, et les familles éprouvées devront débourser plusieurs dizaines de dollars afin de faire réparer les dégâts causés par des êtres n’ayant aucun scrupule », a écrit Yvon Thibodeau sur sa page Facebook au moment de publier ses clichés.