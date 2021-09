Beauceville en partie paralysé par l'incendie chez Séchoirs de Beauce

À la suite de l’incendie qui fait toujours rage à l’entreprise Séchoirs de Beauce, la Ville de Beauceville donne des consignes à ses citoyens.

Par voie de message texte, il est demandé de limiter sa consommation d’eau pour toute la durée de l’incendie majeur chez Séchoirs de Beauce. De plus, il est indiqué de fermer les fenêtres et la ventilation tant qu’il y aura la présence de fumée dans la ville. Il y a des coupures d’électricité et une baisse de pression d’eau.

La 6e Avenue est complètement barrée dans les deux sens et il est demandé d'éviter le secteur.

Fermeture de la polyvalente Saint-François

Dû à la panne électrique majeure, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin est dans l’obligation de fermer la polyvalente Saint-François pour la journée. Le transport scolaire s’assurera du retour sécuritaire à la maison des élèves.

Un grave incendie

Rappelons, que tôt ce matin, plusieurs services incendie ont été demandés en renfort à celui de Beauceville concernant cet incendie. Plusieurs blessés sont à déplorer. Un total de 6 ambulances sont venues sur les lieux, on y retrouve un poste de commandement du service ambulancier en plus de celui des pompiers. L'incendie est toujours en cours.

Le périmètre s’agrandit de plus en plus, car plusieurs usines aux alentours ont été obligées d’être évacuées.

Le service de communication de la Sûreté du Québec est en chemin pour répondre aux questions des journalistes.

Plus de détails viendront.