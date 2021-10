Une centaine de visiteurs à la journée « Portes ouvertes »

Plus d'une centaines de personnes se sont rendues hier à la caserne du Service de sécurité incendie de Beauceville dans le cadre de la traditionnelle journée Portes ouvertes permettant de visiter les installations et se familiariser avec le travail des pompiers.

Plusieurs kiosques avaient été aménagés: présentation de détecteurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de carbone, nouveau service de sauvetage en hauteur et espace clos, futur projet des premiers répondants et quelques autres.

Les enfants ont pu s'amuser au tir sur cible à la suite d'un parcours de lances et prendre part à un concours de dessin.