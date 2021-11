Cinq arrestations lors d'une tentative de vol d'un véhicule

Cinq hommes de la région montréalaise ont été arrêtés hier en Beauce pour un vol de véhicule.

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été informés vers 16 h par un citoyen que le vol d’une camionnette était en cours dans un stationnement commercial de la route Saint-Martin à Sainte-Marie.

Voyant qu’ils avaient été repérés, les malfaiteurs ont pris la fuite dans le véhicule, alors que le témoin a fourni aux agents la description de celui-ci.

Le véhicule suspect a été intercepté rapidement sur l’autoroute 73 dans le secteur de Saint-Isidore.

Les cinq hommes qui étaient à bord ont été arrêtés et amenés au poste afin d’y être interrogés. Les suspects sont âgés de 17 à 27 ans et proviennent de Montréal et de la Montérégie.

Suite à leurs interrogatoires, ils ont tous été libérés par promesse de comparaître et ils reviendront à la Cour à une date ultérieure pour répondre à des accusations de tentative et de complot de vol de véhicule.

L’un des suspects, qui est âgé de 18 ans est demeuré détenu pour un bris de condition. Il devrait comparaître aujourd’hui 21 novembre par visiocomparution.