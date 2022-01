Deux incendies sur le territoire de Sainte-Marie

Le Service incendie de Sainte-Marie a été plutôt occupé hier avec deux interventions sur leur territoire. Tôt le matin, une voiture a pris feu sous un abri auto et plus tard ce fut un camp de bûcheron qui a connu le même sort.

C’est vers 7 h 25 que les pompiers se sont dirigés vers une résidence après qu’une voiture se soit enflammée sous un abri auto. Selon le SSI de Sainte-Marie, l’un des résidents aurait branché son véhicule pour pouvoir démarrer plus facilement le matin durant les grands froids. Malheureusement, il y aurait eu une défectuosité et le feu a débuté. Le véhicule est une perte totale, ainsi que l’abri. Les huit pompiers sur place ont pris une heure pour terminer l’intervention.

Un peu plus tard, un appel est entré concernant un incendie d’une cabane de bûcheron. Selon le SSI de Sainte-Marie, le propriétaire avait allumé un feu dans son foyer au bois et est ressorti. Pendant son absence, l’incendie s’est déclaré. Les équipes d’intervention ont dû utiliser d’autres types de véhicules et transporter l’eau, car le bâtiment se trouvait trop profondément dans la forêt. D’ailleurs, le Service incendie de Saints-Anges a été appelé en renfort pour s’occuper du transport d’eau. Un mur et une partie du toit ont été endommagés par les flammes, mais la structure est toujours debout. Une vingtaine de pompiers étaient sur les lieux.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.