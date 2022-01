Une motoneigiste gravement blessée à Sainte-Clotilde-de-Beauce

Vers 10 h 30 ce matin, les services d’urgence ont été appelés pour un accident de motoneige entre le 7e Rang de Sainte-Clotilde et le 6e Rang de Saint-Victor.

Selon l’agent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec, une femme âgée d’une quarantaine d’années circulait sur le sentier et a percuté un arbre. La motoneigiste a été sévèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Saint-Georges. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie.

Le pompiers du Service de sécurité incendie d’Adstock s’est rendu sur place avec un véhicule tout-terrain de type Argo pour être en mesure d’aller chercher la victime qui se trouvait à un kilomètre dans la forêt. Le SSI de Sainte-Clotilde les a assistés.

L’accident s’est déroulé à la hauteur du numéro civique 707, 7e Rang à Sainte-Clotilde.

L’opération s’est terminée vers 13 h et l’on ignore pour le moment les causes de l’accident.