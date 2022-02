Vers 12 h 40, un véhicule a fait une sortie de route à Saint-Martin qui a terminé en capotage.

Selon l’agent aux communications de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay, l’accident s’est déroulé près du 215, route 204. On ne connaît pas la cause, mais la conductrice aurait dévié de sa trajectoire et sa voiture aurait fait des tonneaux en plus de percuter un arbre.

L’équipe de désincarcération de Saint-Martin a été demandée sur les lieux et la dame a été conduite au Centre hospitalier pour des blessures mineures.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.