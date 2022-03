Incendie mineur sur une ferme à Frampton

Un début d'incendie s'est déclaré hier soir vers 21 h 15 dans un bâtiment d'une ferme située sur la route 275 à Frampton.

Keven Giguère, chef du service de sécurité incendie de Frampton, a indiqué que l'origine de l'incendie est due à une lampe chauffante qui est tombée dans de la paille et qui a alors pris feu.

Les pompiers de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saints-Anges étaient présents en entraide. Ce sont donc plus d'une vingtaine de pompiers qui ont mené l'opération et qui ont rapidement contrôlé l'incendie.

Les animaux ont été sortis du bâtiment par prévention, mais il n'y a pas eu de blessés. Du côté des humains non plus.

Le chef Keven Giguère a précisé que les dommages se limitaient à des murs noircis et un peu de tôle abîmée.

Sur la route 275, la circulation se faisait en alternance le temps de l'intervention qui s'est terminée vers 22 h 30.