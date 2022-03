Une résidence ravagée par les flammes à Saint-Zacharie

Vers 17 h 30, le 25 février, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule lourd à l’intersection de la route Cameron et le boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, alors que le conducteur ne s’était pas immobilisé au feu rouge. Par contre, les agents ont remarqué que l’homme conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool et a été transporté au poste et il a échoué les tests à l’éthylomètre. Lors des vérifications usuelles, il s’est avéré que le véhicule était rapporté volé et des comprimés de méthamphétamine ont été trouvés.