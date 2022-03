Trois arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies

Au cours de la dernière semaine, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Robert-Cliche ont arrêté trois automobilistes pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

La première est survenue le 3 mars vers 22 h 15, alors qu'un homme de 34 ans de Saint-Joseph-de-Beauce, a été intercepté sur la rue du Parc dans cette même ville. Son taux d’alcoolémie s’élevait à plus d’une fois et demie au-dessus de la limite permise par la loi.

Un autre résident de Saint-Joseph-de-Beauce, âgé de 36 ans, a été arrêté le 5 mars vers 23 h 30, sur l’avenue Lambert, Les échantillons sanguins prélevés ont révélé des taux d’alcoolémie supérieurs à la limite permise.

Puis, le 6 mars, vers 1 h 30, un homme de 30 ans de Saint-Honoré-de-Shenley a été intercepté sur la Route 173 à Beauceville. Son taux d’alcoolémie s’élevait au-dessus de la limite permise par la loi.

Les trois hommes ont été libérés par citation à comparaitre pour le 10 juin au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Enquêtes criminelles

Le 2 mars, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert une enquête pour une introduction par effraction et vol dans un immeuble à logement situé sur la 2e avenue à Saint-Georges. Un homme de 36 ans, sans adresse fixe, a été arrêté suite à ce délit. Il avait en sa possession différents objets reliés au vol en plus d’outils de cambriolage. Il a comparu au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce et a été gardé en détention.

Le 3 mars, une enquête a été ouverte par les policiers de la MRC Beauce-Sartigan pour une introduction par effraction dans un espace de rangement extérieur (« locker») situé derrière un logement de la 10e avenue à Saint-Georges. Quatre pneus et roues pour une Toyota Corolla 2018 ont été volés.

Le 4 mars, un homme de 60 ans de Saint-Georges a reçu un courriel lui indiquant qu’il avait un virus sur son ordinateur. Il a téléphoné au numéro affiché et a donné son numéro de carte de crédit pour l’achat de deux antivirus pour une durée de 7 ans au montant de 1450 $. Après vérification avec sa compagnie locale d’informatique, il a appris qu’il avait un programme malveillant et qu’il avait été victime de fraude. Une enquête est en cour.

Le 5 mars, une introduction par effraction et vol sont survenus dans un commerce de vente et réparation de vélos situé sur la 1e avenue à Saint-Georges La vitrine avant du commerce a été complètement fracassée et le vol d’un vélo haut-de--gamme a été perpétré.

Un vol de motoneige est survenu dans la nuit du 5 au 6 mars sur un terrain privé de la 25e Avenue à Saint-Prosper. Il s’agit d’une motoneige de marque Skidoo, modèle Formula, 1992, rouge et noire. L’enquête suit son cours afin d’identifier l’auteur de ce vol.