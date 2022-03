Un homme décède après une altercation dans une usine de Lac-Mégantic

Un homme est décédé ce matin suite à une altercation survenue dans l'usine Tafisa, située sur la rue Villeneuve, à Lac-Mégantic.

Les policiers du poste de la MRC du Granit ont été appelés à se rendre sur place peu après 5 h 30, pour un individu qui aurait subi des blessures sérieuses suite à une altercation avec un autre individu.

Catherine Bernard du service des communications de la Sûreté du Québec a précisé que la victime a été retrouvée inconsciente par les services d'urgences et son décès a été constaté sur place.

De ce fait, le service des enquêtes pour les crimes contre la personne a la responsabilité de l'enquête. Notons également qu'un périmètre a été érigé et le service de scientifique judiciaire sera dépêché sur place pour établir les causes et les circonstances entourant l'événement.

« L'autre personne impliquée dans l'événement sera rencontrée dans les prochaines heures par les enquêteurs », de conclure Catherine Bernard.