Altercation meurtrière : les deux hommes n'étaient pas des employés de l'usine

Cet après-midi, la directrice des ressources humaines pour l’entreprise Tafisa Canada, Caroline Tondreau est venue adresser quelques mots aux journalistes concernant le décès d’un homme à leur usine à Lac-Mégantic.

Elle indique qu’une équipe de support psychologique a été déployée rapidement pour les employés et leur famille qui pourront avoir accès en tout temps à de l’aide suite à ce tragique évènement.

« Nous souhaitons d’abord offrir nos sympathies, à la famille, aux amis et aux proches de la victime. Nos pensées sont avec eux et elles. Nous avons mis sur pied une équipe de soutien psychologique pour nos employés qui pourraient être affectés par les événements. Notre programme d’aide aux employés est déployé depuis que nous avons appris la nouvelle. L’aide est disponible en tout temps pour nos employés et leur famille », exprime Louis Brassard, président-directeur général de Tafisa Canada dans un courriel envoyé à notre intention.

De plus, une personne aurait été rencontrée et une partie de l’usine a été fermée pour que les équipes judiciaires fassent le point.

La seule nouvelle information divulguée est celle comme quoi, il ne s’agissait pas d’employés de l’entreprise.

D’ailleurs, Mme Tondreau invite les journalistes à se tourner vers la Sûreté du Québec pour toutes autres questions, car il ne répondront plus.

Rappelons que ce matin, un peu après 5 h 30 les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place pour un individu qui aurait subi des blessures sérieuses après qu’une altercation se soit produite avec un autre individu. Rendu sur place, une victime a été retrouvée inconsciente, mais son décès a été constaté sur place.