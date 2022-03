Plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers de la SQ de la MRC Beauce-Sartigan ont interpellé deux personnes conduisant avec les capacités affaiblies le même soir, dans la même rue, à Saint-Georges.

La première intervention a eu lieu le 25 mars en soirée sur la 1re avenue à Saint-Georges. Un homme âgé de 30 ans de Saint-Georges a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ce dernier faisait crisser ses pneus de manières répétitives devant les bars et restaurants de cette rue.

Il a fourni un échantillon d’haleine donnant un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

La seconde intervention a donc eu lieu un peu plus tard ce soir-là, au même endroit. Alors que les policiers patrouillaient sur la 1re avenue, ils ont intercepté un homme de 25 ans de Saint-Georges.

Le conducteur a fourni un échantillon d’haleine donnant un taux supérieur à la limite permise. De ce fait, son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Trois interventions similaires en Robert-Cliche

Au courant de la dernière semaine, les policiers de la MRC Robert-Cliche ont intercepté trois conducteurs pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Une dame de 32 ans, de St-Frédéric, a été interceptée sur la route 112 à Tring-Jonction le mardi 22 mars à 22 h 15. Elle circulait à 80 km/h dans une zone de 50 km/h. Arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, elle a échoué les tests à l’éthylomètre. Elle devra donc se présenter à la Cour à une date ultérieure.

Par la suite, une conductrice de 43 ans, de Saint-Victor, a conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la route 108 à Beauceville. Celle-ci a été arrêtée suite à une information du public concernant sa conduite le jeudi 24 mars à 21 h 15. Elle a échoué les tests à l’éthylomètre en soufflant plus du double de la limite permise par la loi. Elle aussi devra se présenter à la cour à une date ultérieure.

Pour finir, dans la nuit du lundi 28 mars vers 1h15, c’est un homme de 40 ans de Ste-Cécile de Whitton, qui a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool suite à une sortie de route sur la route 108 à Saint-Victor. Le conducteur a soufflé plus d’une fois et demie la limite permise par la loi. Il devra également se présenter à la cour à une date ultérieure.

Prévention et police de proximité

Le sergent Mario Thiboutot a rencontré des étudiants(es) en francisation à l’école aux adultes Mgr Beaudoin à Saint-Georges le 21 mars. Il a été question, lors de l’entretien, du casier judiciaire et des lois et règlements s’appliquant ici. Dix étudiants(es) et deux intervenantes étaient présents.

Dans le cadre du mois de la fraude, le sergent Mario Thiboutot a présenté, dans un restaurant de Saint-Georges, une conférence sur les fraudes aux membres de l’organisme AQDR (Association québécoise des retraités). Plus de 20 personnes ont assisté à la rencontre du 22 mars.

Opérations IMPACT véhicules hors route

La saison hivernale tire à sa fin dans plusieurs régions du Québec. Malgré la fin de la saison de motoneige, les patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec continueront d’assurer une présence dans les différents sentiers fédérés de la province dans le cadre des opérations IMPACT véhicules hors route.

Cette présence policière accrue vise à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors route à l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires.