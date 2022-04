Accident de travail à Sainte-Marie : l'homme est décédé

Hier, vers 15 h 45, un travailleur à la Scierie Scierie Alexandre Lemay & Fils, a fait une chute qui s’est avérée mortelle.

En effet, la Sûreté du Québec a confirmé que la victime, qui avait été transportée au centre hospitalier de l’Enfant-Jésus à Québec, est décédée de ses blessures sévères en soirée.

On ignore toujours les causes de l’accident et ce qu’il s’est passé. Des enquêteurs et l’Identité judiciaire de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la CNESST, ont été dépêchés sur les lieux hier et sont toujours sur l’enquête.

En collaboration avec Jessy Pouliot.