Deux familles prises en charge par la Croix rouge après l'incendie de leur résidence

Le 14 avril, à Saint-Prosper les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Etchemins, assistés d’agents de celui de Beauce-Sartigan, ont procédé à une perquisition concernant le trafic de stupéfiants. C’est grâce à des informations reçues par le public, que les policiers se sont présentés sur la 34e Rue. Ils ont trouvé à l’intérieur de la maison une cinquantaine de comprimés de méthamphétamine, plus de 70 grammes de cocaïne et plus de 28 000 $ en argent canadien.