Un camion se renverse dans un fossé après une collision

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Bernard a été appelé vers midi aujourd'hui pour une intervention au rang Saint-Henri, près de l'intersection du rang Saint-Luc, suite à un accident impliquant deux véhicules.

Un poids lourd transportant du grain est entré en collision avec une camionnette de type « pick-up». Le camion a alors versé sur le côté et une partie de son chargement s'est renversé dans le fossé.

Qui plus est, ses réservoirs de diesel et d'huile ont été percés lors de l'impact et se sont déversés dans le fossé. Par conséquent, les pompiers ont utilisé un boudin absorbant pour retirer ces liquides polluants. Le SSI de Scott est intervenu en entraide pour les équipements nécessaires à cette tâche.

Urgence environnement a aussi été demandé sur place, ainsi qu'une ambulance et la Sûreté du Québec.

Aucun conducteur n'a été blessé dans l'accident.

Collision à Saint-Georges

Une collision entre deux véhicules est survenue vers 15 h 15, à l'intersection de la 17e rue et du boulevard Dionne à Saint-Georges.

La police et les ambulances ont été appelées sur place. Il y avait seulement une personne avec des blessures mineures, mais elle n'a pas été transportée.