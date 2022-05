Le résident de Lévis Vincent Daigle est accusé d’obtention de services sexuels moyennant rétribution, d’agressions sexuelles, de leurre, de possession de pornographie juvénile et de trafic de stupéfiants. Ces accusations concernent des événements survenus entre mars 2021 et avril 2022 qui se sont produits dans les secteurs de Québec et de Lévis. ...