Un motocycliste capté à 128 km/h sur le boulevard Renault à Beauceville

Vers 2 h 30 du matin, le samedi 7 mai, des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Robert-Cliche ont capté au cinémomètre un motocycliste qui circulait à 128 km/h sur le boulevard Renault à Beauceville, alors que la limite permise à cet endroit est de 50 km/h.

Lorsqu’ils ont voulu intercepté le conducteur, celui-ci a fui les policiers en exécutant des manœuvres dangereuses. Le motocycliste de 25 ans a finalement été intercepté alors qu’il arrivait à sa résidence de Saint-Georges.

Il a reçu un constat d’infraction de 1471$ et 14 points d’inaptitude ont été inscrits à son dossier. De même, son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de sept jours. Il a également été arrêté pour fuite et conduite dangereuse pour l’ensemble de ses manœuvres. Il a été libéré en attente de la suite des procédures en cour.

Par ailleurs, le 5 mai, vers 23 h 30 les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté une femme de 60 ans, résidente de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool suite à une sortie de route survenue à l’intersection de la 10e avenue et de la 150e rue à Saint-Georges. Cette dernière a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la Loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Aussi, le 6 mai vers 14 h, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont arrêté une automobiliste de 36 ans de Saint-Victor pour avoir conduit son véhicule sur la route 108, toujours à Saint-Victor, avec les capacités affaiblies par l’alcool. La dame a refusé de fournir un échantillon d’haleine tel qu’exigé par les policiers. Elle a comparu le lendemain par vidéocomparution. Elle reviendra à la cour le mardi 10 mai au palais de justice de Saint-Joseph de Beauce.

Le 7 mai, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme de 33 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool suite à l’observation d’une conduite erratique près de la 1e avenue et de la 19e rue à Saint-Georges. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la Loi. De plus, le conducteur était soumis à la tolérance zéro alcool. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.