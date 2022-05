Les services incendies de la Beauce s’entraînent

Le 7 mai, 14 mai et 15 mai, plusieurs services incendies de la Beauce ont procédé à des séminaires de formation.

Le premier jour, l'équipe de sauvetage technique de Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce ont fait une pratique de sauvetage en hauteur à l'intérieur et à l'extérieur de la caserne de Beauceville.

Celui du 14 mai se déroulait à Scott et était organisé par la MRC de La Nouvelle-Beauce. Au total, plus de dix instructeurs et 44 pompiers de la MRC se sont rassemblés à la caserne du SSI de Scott pour une journée complète d’entraînement.

Les équipes de pompiers ont pu participer à quatre ateliers préparés autour du thème « Les 15 premières minutes d’un incendie de bâtiment ».

« Chaque opportunité d’entraînement ou de perfectionnement doit être prise au sérieux, car les actions qui sont pratiquées durant ces moments, comme les entrées par effraction, les techniques d’autosauvetage ou les tactiques d’attaque initiale lors d’un incendie de bâtiment, nous préparent à mieux performer lors d’interventions réelles », a affirmé Antoine Sévigny, directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de La Nouvelle-Beauce et directeur du SSI de Saint-Bernard.

« C’est donc très motivant de voir plusieurs pompiers de diverses organisations travailler ensemble durant une journée complète pour parfaire leurs compétences, car ça aura des impacts positifs sur le terrain! », a-t-il ajouté.

Le lendemain, c’était le tour du Service incendie de Saint-Prosper en collaboration avec le Service incendie de Saint-Zacharie et celui de Sainte-Aurélie, de mettre en pratique leurs compétences. Malheureusement, les exercices se sont vite terminés pour devenir une vraie opération, car une alarme avait été envoyée.

Notre photojournaliste Jessy Pouliot est allé prendre en image ces formations.