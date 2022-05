Rappel de saucisses fumées de marque Lafleur Original

Le 7 mai, 14 mai et 15 mai, plusieurs services incendies de la Beauce ont procédé à des séminaires de formation. Le premier jour, l'équipe de sauvetage technique de Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce ont fait une pratique de sauvetage en hauteur à l'intérieur et à l'extérieur de la caserne de Beauceville. Celui du 14 mai se déroulait à ...