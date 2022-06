Une conductrice arrêtée pour alcool au volant après une collision

Le 27 mai, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’une femme de 50 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Vers 15 h 45, les agents ont été appelés pour une collision à l’intersection de la route Carrier et rue des Marie-Ange à Scott. Une fois au poste, la femme a fourni un échantillon d’haleine présentant un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Elle a été libérée par citation à comparaître.

Le même jour, à 23 h, un homme de 42 ans de Québec qui circulait sur l’autoroute 20 a été intercepté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les policiers ont procédé à son arrestation suite à un appel pour conduite erratique. Ce dernier a fourni un taux d’alcoolémie près du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaitre.