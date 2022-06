Feu de machine agricole à Saint-Georges

Une machine agricole a pris feu aujourd'hui, mardi, aux alentours de 14 h près du 4 025 sur la 1re avenue Sartigan à Saint-Georges, direction Saint-Martin.

« Quand on a quitté la caserne, on pouvait déjà voir une colonne de fumée noire au loin », a expliqué Frédéric Morin, chef des opérations au service de sécurité incendie de Saint-Georges, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

L'embrasement était généralisé à l'arrivée des pompiers qui ont dû surtout s'apprêter à protéger la végétation autour.

« Ç’a été un peu complexe parce que le véhicule n’était pas accessible pour nos véhicules d'intervention. On a dû se rendre sur place à l'aide de pick-up et de véhicules tout terrain pour procéder à l'extinction », a-t-il précisé.

La machinerie, d'une valeur d'environ 25 000 $, est une perte totale.

Il aura fallu environ une heure pour maitriser l'incendie et s'assurer que ça ne s'était propagé à la paille. Il n'y a pas eu de blessé.

Face-à-face à Saint-Martin

Un face-à-face entre deux véhicules est survenu vers 15 h 45 sur la route 204, près de la rue Maheux, à Saint-Martin.

Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, a indiqué qu'une personne a été transportée au centre hospitalier pour des blessures mineures.

Début d'incendie à Saint-Isidore

Hier soir, les pompiers du Service incendie de Saint-Isidore sont intervenus pour un début d’incendie dans une résidence sur la route du Vieux-Moulin.

Le feu a débuté dans la salle de bain, mais les intervenants ont vite maîtrisé la situation et les dégâts sont mineurs. La cause est inconnue et reste nébuleuse.

Une ambulance a été appelée par prévention et aucun transport à l’hôpital n’a été fait.

Le Service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon et celui de Scott avait été appelé au départ, mais l’alerte a été vite annulée.

Accident à Saint-Alfred

Vers 18 h 30, hier, sur le rang Sainte-Marie à Saint-Alfred, un homme dans la cinquantaine a percuté une branche d’arbre pendant qu’il tondait la pelouse sur son tracteur.

Il a été transporté au centre hospitalier de Saint-Georges avec des blessures mineures. On ne craint pas pour sa vie. Les autorités ne savent pas précisément de la manière dont l’incident s’est produit.