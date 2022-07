Grand excès de vitesse: une amende de 683 $ pour un conducteur de 17 ans

La Sûreté du Québec vient de revamper son site Internet afin de rendre les dossiers de crime non résolus plus facilement accessibles au public. « On ne veut pas que ce soit oublié, on veut que ce soit vu et connu du public », a indiqué le sergent Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Ce ...