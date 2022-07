En vacances, je suis prudent sur les routes et les plans d'eau

Aujourd’hui des milliers de Québécois vont finalement pouvoir se reposer durant les deux semaines de la construction.

Toutefois, cela augmente l’achalandage sur les différentes routes du Québec augmentant le risque d’accident. Également, les gens veulent profiter des nombreux plans d’eau que possède la Belle province et on observe souvent une augmentation des accidents mortels.

En 2021, neuf personnes ont perdu la vie, lors de neuf collisions mortelles survenues sur le réseau routier et trois décès impliquant trois collisions mortelles concernant les véhicules hors route.

C’est pourquoi, que la Sûreté du Québec sera plus présente sur les cours d’eau et sur les routes, et ce, du 22 juillet au 7 août.

De plus, il est rappelé que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain et que la veste de flottaison individuelle devrait être portée en tout temps de manière adéquate lors des sorties nautiques.

Même si vous êtes sur un lac tranquille, les risques de noyade demeurent les mêmes. Il est recommandé d’éviter de boire lorsque l’on est sur l’eau ou près de l’eau.

Rappelons qu’en mai une femme dans le secteur de Latterière s’était noyée en pratiquant le paddle board et n’avait pas attaché sa veste la perdant en tombant à l’eau.

Finalement, une personne ne devrait jamais se baigner seule et les enfants ne devraient jamais être sans surveillance près de l’eau.