Une collision brutale à Saint-Alfred

Hier, vers 21 h 30, la Sûreté du Québec a été appelée pour se rendre sur la route 108 à la hauteur de Saint-Alfred pour un grave accident.

Selon l’agente aux communications de la Sûreté du Québec, Béatrice d’Orsainville, deux véhicules sont entrés en collision frontale. Dans chacune des voitures, il y avait trois passagers.

On ne pouvait pas spécifier le nombre de blessés grièvement blessés, toutefois les six personnes ont été transportées au centre hospitalier de Saint-Georges. On ne craint pas pour leur vie.

L’hypothèse actuelle de la cause de l’accident est la mauvaise météo alors qu’il y avait des quantités importantes et fortes de pluie rendant la chaussée glissante en plus de diminuer la visibilité. L’un des véhicules a alors dévié de sa voie pour rencontrer l’autre voiture en sens inverse.